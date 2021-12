Sky Sport: l’Aia conferma che i gol di Atalanta e Milan erano da annullare (Di lunedì 20 dicembre 2021) l’Aia affida a Sky Sport che i gol di Atalanta e Milan che hanno scatenato ampie polemiche nel weekend calcistico erano da annullare, dunque le decisioni prese da Irrati e Massa sono state corrette. “Aia conferma che le decisioni prese da Irrati e Massa nell’annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club”. Sky riporta anche la spiegazione dettata dal regolamento. “Quando c’è un contatto fisico tra un attaccante in posizione geografica di fuorigioco e un difensore, l’attaccante va considerato punibile, a prescindere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021)affida a Skyche i gol diche hanno scatenato ampie polemiche nel weekend calcisticoda, dunque le decisioni prese da Irrati e Massa sono state corrette. “Aiache le decisioni prese da Irrati e Massa nell’i gol disono state corrette. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini ospite a Sky Calcio Club”. Sky riporta anche la spiegazione dettata dal regolamento. “Quando c’è un contatto fisico tra un attaccante in posizione geografica di fuorigioco e un difensore, l’attaccante va considerato punibile, a prescindere ...

