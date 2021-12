Sissi: in arrivo la serie tv su Canale 5 (Di lunedì 20 dicembre 2021) In arrivo dal 28 Dicembre Sissi, la serie tv su Elisabetta di Baviera Dal 28 dicembre e per tre settimane, in prima serata su Canale 5, andrà in onda “Sissi“, la nuova serie dedicata alla vita della duchessa Elisabetta di Baviera. La serie ripercorre la vita della duchessa fino al titolo di imperatrice d’Austria. Ad interpretarla, l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Nel cast, anche Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch, Pauline Renevier. Dagli anni dell’adolescenza, quando la giovane e spensierata Sissi si innamora di Francesco Giuseppe I, alle difficoltà vissute alla corte degli Asburgo a Vienna, ... Leggi su zon (Di lunedì 20 dicembre 2021) Indal 28 Dicembre, latv su Elisabetta di Baviera Dal 28 dicembre e per tre settimane, in prima serata su5, andrà in onda ““, la nuovadedicata alla vita della duchessa Elisabetta di Baviera. Laripercorre la vita della duchessa fino al titolo di imperatrice d’Austria. Ad interpretarla, l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz. Nel cast, anche Giovanni Funiati, Vytautas Kaniusonis, Paula Kober, David Korbmann, Desiree Nosbusch, Pauline Renevier. Dagli anni dell’adolescenza, quando la giovane e spensieratasi innamora di Francesco Giuseppe I, alle difficoltà vissute alla corte degli Asburgo a Vienna, ...

fraanmyy : Chi è stra emozionata come me, per la nuova serie di Sissi in arrivo!!? ?? -