Sindacato infermieri | Si infettano 150 operatori al giorno | fateci più tamponi

(Di lunedì 20 dicembre 2021) “Crescono vertiginosamente i contagi deglisanitari, vicini a quota 5mila negli ultimi 30 giorni. Cosa aspettano le Regioni ad adottare il criterio del Veneto, che ha portato ad ogni 4 giorni la frequenza dei? Cosa aspettano a misurarne costantemente i livelli di copertura vaccinale?”. È l’allarme lanciato da Antonio De Palma, presidente delNursing Up, che chiede alle Regioni di “mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi”. Nel pieno della quarta ondata, aggiunge, “non possiamo permetterci un piano di contrasto tanto disomogeneo”. In base ai numeri del report di Nursing Up, frutto delle elaborazioni dei dati Iss e Inail, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati negli ultimi 30 giorni, pari a circa. ...

È l'allarme lanciato da Antonio De Palma, presidente delNursing Up, che chiede alle Regioni di 'mettere in sicurezza i sanitari con una scarsa risposta immunitaria, anche se ...'Crescono vertiginosamente i contagi degli operatori sanitari, vicini a quota 5mila negli ultimi 30 giorni'. E' l'allarme lanciato da Antonio De Palma, presidente delNursing Up, che chiede alle Regioni di 'mettere in sicurezza il personale con una scarsa risposta immunitaria, anche se vaccinati con 2 o 3 dosi'. Nel pieno della quarta ondata, ...I sindacati però hanno fatto notare l'allontanamento dei dipendenti regionali dal sito e come la Regione stia spendendo ventimila euro "per 25 giorni di attività" The post Bufera sulla Casa di Pirande ...Nuovo boom di contagi tra il personale sanitario impiegato nella lotta contro il Covid. L'allarme viene lanciato dal sindacato Nursing Up ...