Simona Branchetti al posto di Barbara D’Urso | “Grande responsabilità”

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Da oggi, lunedì 20 dicembre, andrà in onda su Canale 5 il nuovo “Pomeriggio Cinque News”. Conche ha salutato il suo pubblico dando appuntamento a gennaio 2022 dopo le vacanze di Natale, c’èpronta a debuttare alla guida di Pomeriggio 5, con tante novità importanti per il format storicamente condotto

Advertising

corrierebologna : Simona Branchetti prende il posto di Barbara D’Urso, il sindaco esulta su Facebook - bakeoffitalia : Canale 5, dal 20 dicembre “Pomeriggio Cinque News” con Simona Branchetti - PBerluskony : RT @trashtvstellare: Il logo di #Pomeriggio5 News, in onda da domani su #Canale5 con Simona Branchetti - CorriereRomagna : Meldola, Simona Branchetti a Pomeriggio cinque al posto di Barbara d'Urso - - infoitcultura : Pomeriggio 5, Simona Branchetti non nasconde l'emozione: 'Mi sento agitata' - LaNostraTv -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Branchetti

De Gregorio Proprio non si aspettava di trovare una sorpresa così grande sotto l'albero. Dal 20 dicembre al 14 gennaio , infatti,, la giornalista del Tg5 e già conduttrice di "Morning News" la scorsa estatate, prenderà il posto di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" ., qual è il suo stato d'animo? "...Sarà una meldolese a prendere il posto di Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque. Si tratta della giornalista e conduttrice televisiva, volto noto del Tg 5. Ad annunciare il passaggio di testimone alla guida del programma che da anni appassiona e divide gli italiani, ammaliati o disturbati dalla conduzione della ...«Una bravissima giornalista e conduttrice televisiva meldolese a “Pomeriggio 5”. Congratulazioni a Simona Branchetti per questo importante incarico da parte dell’Amministrazione comunale e di tutta la ...Proprio non si aspettava di trovare una sorpresa così grande sotto l’albero. Dal 20 dicembre al 14 gennaio, infatti, Simona Branchetti, la giornalista del Tg5 e già conduttrice di "Morning News" la sc ...