Sicilia | Miccichè archivia l’intesa FI-Iv | «Senza la Meloni e Salvini sarebbe una barzelletta»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Solo il campano Vincenzo De Luca riuscirebbe a tener testa alno Gianfranconella capacità di trasformare una conferenza stampa in un fritto misto di argomentazioni locali e nazionali, se non planetarie. E se qualche giorno fa impellenti esigenze social avevano convinto ‘o Sceriffo a ficcare Giorgianel consueto soliloquio sul Covid, oggi è toccato al berlusconiano mischiare pere e mele. In pratica è riuscito a disegnare i nuovi confini del centrodestra nazionale mentre rivendicava a quello regionale il diritto di scegliere le candidature in. E a raccontare la sua cena con Renzi in veste di emissario del Cavaliere un secondo dopo aver intimato un preavviso di sfratto a Nello Musumeci da Palazzo d’Orlèans.è il presidente dell’Ars Ma procediamo con ordine, se ...