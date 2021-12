«Sì sì vax» | Bassetti | Crisanti e Pregliasco cantano la versione pro-vaccini di Jingle Bells – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Su alcuni dettagli della gestione della pandemia di Coronavirus potranno essere anche in disaccordo tra loro. Ma sull’assoluta necessità della vaccinazione anti-Covid non hanno dubbi: va fatto. Dopo oltre due anni di pandemia e a quasi un anno dall’introduzione della vaccinoprofilassi contro il Sars-CoV-2, tre tra i più noti esperti italiani ci hanno messo faccia e “voce” per convincere gli italiani a vaccinarsi anche durante le feste di Natale. E così, il trio formato dal professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova Andrea, dal direttore dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Matteoe dal direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Galeazzi di Milano Fabrizioha accettato l’invito della trasmissione di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora, per reinterpretato, a modo loro, il classico ...