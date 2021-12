Si riaccende la magia del presepe vivente di Tarquinia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 dicembre 2021)– (VT). Il quartiere di San Martino il 26 dicembre, il 2 e il 6 gennaio 2022 si trasformerà nell’antica Betlemme con bellissime scenografie e i figuranti a dar vita a una delle rappresentazioni più suggestive del Lazio. Per il giorno dell’Epifania tornerà il fastoso corteo dei Re Magi, che percorrerà le vie del centro storico per raggiungere la Natività, rendendo ancora più spettacolare la manifestazione. “Dopo due anni dall’ultima rievocazione, sarà una sorta di nuovo inizio – affermano i volontari dell’associazione-. Un momento di ripartenza per riappropriarci di un evento entrato nella tradizione natalizia della nostra città. L’organizzazione di questa edizione è impegnativa, per il rispetto delle regole sanitarie e di sicurezza dovute alla pandemia. I volontari stanno lavorando ...