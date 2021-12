“Sì è vero, abbiamo fatto l’amore”: terremoto Alex Belli, è finalmente uscita fuori la verità (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli, la terra trema sotto ai piedi: rivelazioni bomba minacciano in queste ore il suo matrimonio e le sue certezze. Alex Belli (fonte youtube)L’ex gieffino Alex Belli non ha un attimo di pace. Dopo aver cercato di ricucire il suo rapporto con la moglie Delia Duran, dopo l’eliminazione dal GF VIP, le polemiche non accennano a smorzarsi. L’attore ieri è stato infatti ospite del programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, e le dichiarazioni rilasciate hanno creato una vera e propria reazione a catena. Presente in studio con la moglie, i due hanno risposto alle domande della Toffanin, chiarendo l’intenzione è quella di riprendere in mano il loro matrimonio e continuare assieme il percorso di vita. Nonostante gli ultimi accadimenti. LEGGI ANCHE>> Alex ... Leggi su specialmag (Di lunedì 20 dicembre 2021), la terra trema sotto ai piedi: rivelazioni bomba minacciano in queste ore il suo matrimonio e le sue certezze.(fonte youtube)L’ex gieffinonon ha un attimo di pace. Dopo aver cercato di ricucire il suo rapporto con la moglie Delia Duran, dopo l’eliminazione dal GF VIP, le polemiche non accennano a smorzarsi. L’attore ieri è stato infatti ospite del programma “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, e le dichiarazioni rilasciate hanno creato una vera e propria reazione a catena. Presente in studio con la moglie, i due hanno risposto alle domande della Toffanin, chiarendo l’intenzione è quella di riprendere in mano il loro matrimonio e continuare assieme il percorso di vita. Nonostante gli ultimi accadimenti. LEGGI ANCHE>>...

