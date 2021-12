Sex and the City: lo Smilzo di Bruno Bozzetto sulla maglia di Sarah Jessica Parker: "Mi sa di plagio" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel revival di Sex and the City Sarah Jessica Parker indossa una maglietta con uno dei personaggi di Bruno Bozzetto, il quale a questo proposito ha dichiarato: 'Mi sa di plagio'. Sarah Jessica Parker, l'attrice che interpreta Carrie in And Just Like That..., il nuovo revival di Sex and the City, ha indossato una maglietta bianca con l'immagine dello Smilzo: un personaggio creato da Bruno Bozzetto per West and Soda, pellicola d'animazione del 1965 prodotta e diretta dallo stesso Bozzetto. Il celebre animatore, disegnatore e regista italiano ha scoperto questo peculiare dettaglio negli ultimi giorni quando un utente facebook (e suo fan), ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel revival di Sex and theindossa una maglietta con uno dei personaggi di, il quale a questo proposito ha dichiarato: 'Mi sa di'., l'attrice che interpreta Carrie in And Just Like That..., il nuovo revival di Sex and the, ha indossato una maglietta bianca con l'immagine dello: un personaggio creato daper West and Soda, pellicola d'animazione del 1965 prodotta e diretta dallo stesso. Il celebre animatore, disegnatore e regista italiano ha scoperto questo peculiare dettaglio negli ultimi giorni quando un utente facebook (e suo fan), ...

