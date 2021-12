Serie C, Cesena agli americani: ceduto il 60% delle quote (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cambio di proprietà ufficiale per il Cesena, che per la prima volta nella sua storia passa in mani straniere. Il club romagnolo, che milita in Serie C, è stato infatti acquisito da un gruppo statunitense che ha come riferimenti gli avvocati Robert Lewis di Jrl group e il socio John Aiello. Nel dettaglio si tratta del 60% delle quote del club cedute da Pubblisole, la capofila della vecchia compagine che aveva salvato il Cesena dal fallimento grazie all’intervento di diversi imprenditori locali. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Cambio di proprietà ufficiale per il, che per la prima volta nella sua storia passa in mani straniere. Il club romagnolo, che milita inC, è stato infatti acquisito da un gruppo statunitense che ha come riferimenti gli avvocati Robert Lewis di Jrl group e il socio John Aiello. Nel detto si tratta del 60%del club cedute da Pubblisole, la capofila della vecchia compagine che aveva salvato ildal fallimento grazie all’intervento di diversi imprenditori locali. SportFace.

