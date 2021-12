Serie B, rinviata Lecce-Vicenza per Covid a due ore dal calcio d’inizio (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Lega di Serie B ha rinviato Lecce-Vicenza, match valido per la diciottesima giornata di Serie B 2021/2022. L’incontro, originariamente in programma alle ore 20.30 di stasera, ma è stata rinviata per la positività al Covid-19 di un altro giocatore dei salentini, che si è aggiunto a quello già riscontrato ieri. Passa la linea della prudenza, dunque l’incontro non si giocherà ed è rinviato a data da destinarsi. La Lega di B ha preso atto “dell’allegata comunicazione della ASL di Lecce, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanita Pubblica ha disposto ‘la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Lega diB ha rinviato, match valido per la diciottesima giornata diB 2021/2022. L’incontro, originariamente in programma alle ore 20.30 di stasera, ma è stataper la positività al-19 di un altro giocatore dei salentini, che si è aggiunto a quello già riscontrato ieri. Passa la linea della prudenza, dunque l’incontro non si giocherà ed è rinviato a data da destinarsi. La Lega di B ha preso atto “dell’allegata comunicazione della ASL di, avente ad oggetto ‘Attestato di quarantena collettivo con divieto di spostamento’, con la quale il Dipartimento di Prevenzione-Servizio di Igiene e Sanita Pubblica ha disposto ‘la quarantena fiduciaria al domicilio con divieto assoluto di spostamento per i soggetti qualificati come ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B 19^ GIORNATA, RINVIATA LECCE-VICENZA Due i casi di Covid-19 riscontrati tra i salentini #SkySport… - fantapiu3 : #SerieB: un’altra partita rinviata #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio #fantamercato… - sportli26181512 : Covid: stop da Asl, la Salernitana non parte per Udine. In B rinviata Lecce-Vicenza: Covid: stop da Asl, la Salerni… - tcm24com : Serie B, rinviata a data da destinarsi Lecce-Vicenza #serie b - MarcoR222 : RT @SkySport: ULTIM'ORA SERIE B 19^ GIORNATA, RINVIATA LECCE-VICENZA Due i casi di Covid-19 riscontrati tra i salentini #SkySport #SerieB #… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rinviata Covid: stop da Asl, la Salernitana non parte per Udine. In B rinviata Lecce - Vicenza La Salernitana non è partita oggi per Udine, dove domani è attesa dall'ultima partita del girone di andata contro la squadra di Cioffi, per un caso di positività accertato. La squadra sarebbe dovuta ...

Lecce, secondo positivo al Covid nel gruppo squadra: rinviato match col Vicenza Dopo che il Lecce ha registrato un secondo positivo al Covid nel proprio gruppo squadra, è stata rinviata la sfida interna col Vicenza , partita valida per la 18giornata di Serie B in programma questa sera (lunedì) alle 20.30. Questo il comunicato della Lega Serie B : "La Lega B prende atto della ...

Serie B, il Pisa allunga sul Brescia. Rinviata Benevento-Monza QUOTIDIANO NAZIONALE Serie B, rinviata Lecce-Vicenza per Covid a due ore dal calcio d’inizio Serie B, rinviata Lecce-Vicenza per Covid a due ore dal calcio d'inizio: positività nel gruppo squadra dei salentini, passa la linea della prudenza ...

Clamoroso a Lecce: rinviata la partita con il Vicenza Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso: La Lega Serie B ha disposto il rinvio della gara Lecce – Vicenza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in program ...

La Salernitana non è partita oggi per Udine, dove domani è attesa dall'ultima partita del girone di andata contro la squadra di Cioffi, per un caso di positività accertato. La squadra sarebbe dovuta ...Dopo che il Lecce ha registrato un secondo positivo al Covid nel proprio gruppo squadra, è statala sfida interna col Vicenza , partita valida per la 18giornata diB in programma questa sera (lunedì) alle 20.30. Questo il comunicato della LegaB : "La Lega B prende atto della ...Serie B, rinviata Lecce-Vicenza per Covid a due ore dal calcio d'inizio: positività nel gruppo squadra dei salentini, passa la linea della prudenza ...Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso: La Lega Serie B ha disposto il rinvio della gara Lecce – Vicenza, valida per la 18ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2021/2022, in program ...