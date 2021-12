Serie B, rinviata Lecce-Vicenza per casi Covid nel club pugliese (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita Lecce-L.R.Vicenza è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega di Serie B. “Dopo la comunicazione dell’Asl di Lecce sul divieto di spostamento (in seguito a casi di Covid) dell’US Lecce – si legge nella nota – la Lega B prendendo atto ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 dicembre 2021) La partita-L.R.è stataa data da destinarsi. Lo ha annunciato la Lega diB. “Dopo la comunicazione dell’Asl disul divieto di spostamento (in seguito adi) dell’US– si legge nella nota – la Lega B prendendo atto ha disposto il rinvio, a data da destinarsi, L'articolo

