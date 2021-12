Serie A | la top 11 della giornata 18 | domina la Roma di Mourinho

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Lasbanca Bergamo enella nostra top 11 con quattro interpreti: Smalling, Veretout, Zaniolo e Abraham. L’Inter, vincendo a Salerno, ha approfittato dello scontro diretto tra Milan e Napoli e ha allungato sulle seconde. È stato, però, il weekendche ha dato un segnale di riscatto andando a vincere in casa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

FIGCfemminile : ? Ecco la Top 1??1?? del girone d’andata della #SerieAFemminile @TIM_vision 2021/22 secondo i dati @OptaPaolo ?? ????… - GoalItalia : Consigli ?? Juan Jesus ?? Perisic e Cuadrado ? Abraham ?? La Top 11 della 18ª giornata di Serie A ?? - Inter : ??? | HANDA Il portiere sloveno stacca Albertosi e sale nella top-10 dei giocatori con più partite nel campionato… - eudamone_ : RT @FIGCfemminile: ? Ecco la Top 1??1?? del girone d’andata della #SerieAFemminile @TIM_vision 2021/22 secondo i dati @OptaPaolo ?? ???? Facc… - milansette : 4 dell’Inter, 3 del Milan e del Napoli e... 'un intruso': le sorprese nella Top 11 del Cies -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top

Calciomercato.com

LG rinfresca la sua gamma di soundbar premium , con un nuovo modellodi gamma 2022 : la nuova LG S95QR . Si tratta di un prodotto destinato agli entusiasti dell'home ... non solo film eTV, ma ...e i flop della diciottesima giornata di11 ? Due uomini copertina per questa penultima tornata del girone d'andata e del 2021. Tammy Abraham (voto 7,5 - 27 crediti) realizza la sua prima doppietta inA con due gol da ...Il 2022 di LG si aprirà con una nuova soundbar premium dalle caratteristiche tecniche sofisticatissime, ma il prezzo di prevede altrettanto "premium".SERIE A - L’Osservatorio calcistico ha nominato la squadra coi giocatori migliori del 2021 in base all’Indice di Performance: da Handanovic e Lautaro a Tomori e ...