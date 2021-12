Serie A | la flop 11 della giornata 18 | che delusione Atalanta e Milan

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I peggiori giocatori dell’ultimo turno diA. Brutte sconfitte e granper ile per l’di Giampiero Gasperini. E’ terminato poche ore fa il diciottesimo turno diA,che ha visto andare in scena ben due big match come-Roma e soprattutto-Napoli. Il girone di andata terminerà con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

Advertising

PianetaStaff : Top&flop 18.a giornata: Frattesi dominante, Abraham goleador; la Salernitana affonda in massa - Fantacalcio : Fantacalcio, top e flop alla 18ª giornata: Smalling in difesa, che Calhanoglu! - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? - AndreGary15 : RT @calciomercatoit: ?? - RiccardoMeloni4 : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie flop

CMIT TV - Top eAConduce Riccardo Meloni, affiancato dai nostri Andrea Gariboldi e Martin Sartorio. Inoltre, ci sarà in collegamento anche Fabrizio Biasin.A fare la differenza, nel bene e nel male, ci sono sempre i nostri "top e" di questo 17° turno diA con un pizzico di cattiveria e di ironia che non guasta mai. Vediamo chi sono. ...Chi sono i migliori calciatori ed i peggiori per fantamedia? In questo spazio, che riproporremo settimanalmente, vogliamo fare il rendiconto delle giornate trascorse, individuando degli step in grado ...E' il commento di Remo Santini, capogruppo della lista civica SìAmoLucca, che a suffragio della sua tesi snocciola una serie di numeri ...