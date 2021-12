Serie A, la corsa scudetto: la netta favorita secondo le quote, crollano le chance del Milan (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il momento dei bilanci dopo la 18esima giornata del campionato di Serie A. Il titolo di campione d’inverno se non dà la certezza dello scudetto mette però una bella ipoteca sulla vittoria finale della Serie A. L’Inter ha raggiunto il traguardo di metà campionato con una giornata di anticipo, un risultato che non conseguiva dal 2009/10 anno del Triplete, e che lancia i nerazzurri verso il titolo numero 20 della loro storia. L’Inter infatti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è la grandissima favorita per la conferma del titolo di Campione d’Italia tanto che la seconda stella per i ragazzi di Inzaghi è offerta a 1,50. Negli 89 campionati di Serie A, in 59 occasioni i campioni d’inverno hanno conquistato poi il titolo finale: normale quindi che Handanovic e compagni siano ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 20 dicembre 2021) E’ il momento dei bilanci dopo la 18esima giornata del campionato diA. Il titolo di campione d’inverno se non dà la certezza dellomette però una bella ipoteca sulla vittoria finale dellaA. L’Inter ha raggiunto il traguardo di metà campionato con una giornata di anticipo, un risultato che non conseguiva dal 2009/10 anno del Triplete, e che lancia i nerazzurri verso il titolo numero 20 della loro storia. L’Inter infatti,gli esperti di Sisal Matchpoint, è la grandissimaper la conferma del titolo di Campione d’Italia tanto che la seconda stella per i ragazzi di Inzaghi è offerta a 1,50. Negli 89 campionati diA, in 59 occasioni i campioni d’inverno hanno conquistato poi il titolo finale: normale quindi che Handanovic e compagni siano ...

