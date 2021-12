Serie A: il Napoli batte il Milan, l'Inter è campione d'inverno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il verdetto di San Siro premia il Napoli che riemerge dopo due sconfitte consecutive e dal quarto posto aggancia il Milan che recrimina per il pareggio annullato. L'Inter ringrazia e si prende in ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il verdetto di San Siro premia ilche riemerge dopo due sconfitte consecutive e dal quarto posto aggancia ilche recrimina per il pareggio annullato. L'ringrazia e si prende in ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - OptaPaolo : 5 - Quello di Elmas dopo 5 minuti è il gol più veloce segnato dal Napoli, contro il Milan, in Serie A, dalla rete d… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Milan-Napoli, Massa sbaglia ad annullare il gol di Kessie #moviola - Italia_Notizie : Il gol annullato in Milan-Napoli per fuorigioco di Giraud e tutti i gol e le azioni della Serie A -