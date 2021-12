Serie A | giornata 19 | i 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Un anno solare diA volge al termine e la redazione di 11contro11 torna a consigliarvi i 5daal, 19a. Un turno che si aprirà domani martedì 21 dicembre alle 18:30 con la sfida salvezza Udinese-Salernitana. Si concluderà poi con la doppia sfida Empoli-Milan e Napoli-Spezia. Passiamo dunque in rassegna i 5daal. Mario Pasalic: a secco da alcune gare, il croato si troverà di fronte il Genoa di Shevchenko, sempre più inguaiato in penultima posizione. Molto ficcante negli inserimenti, ha fin qui realizzato 7 reti e ha come obiettivo il raggiungimento della doppia cifra. La Dea, poi, ha bisogno di punti per tenere le inseguitrici a debita distanza. A gara in corsa o ...

Advertising

SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Gazzetta_it : Inter campione d'inverno con un turno d'anticipo, +4 su Napoli e Milan - sscnapoli : ?? Anticipi e posticipi fino alla 24ª giornata. ?? #ForzaNapoliSempre - 11contro11 : #SerieA, giornata 19: 3 portieri da non schierare al #Fantacalcio #Cagliari #Empoli #Salernitana #11contro11 - CentotrentunoC : #SERIED ?? ?? Il nostro consueto focus sulla giornata delle Sette Sorelle sarde ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata

"Attendiamo per ladi oggi - ha aggiunto - qualche evidenza scientifica in più in merito ... abbiamo sostanzialmente anticipato tutta unadi scelte - ha aggiunto - . Sicuramente verranno ...Per la rubrica 'La Barba al Palo', il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, analizza la 18esimadiA. gm/mrv SponsorL 'AIA , tramite il proprio sito, ha ufficializzato le designazioni per la 19esima giornata di serie A tra Napoli 'Spezia. Per la sfida contro lo Spezia è stato designato l'arbitro Luca ...Di seguito le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata di Serie A, con Inter-Torino affidata a Guida e Dionisi per Juventus-Cagliari.