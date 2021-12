Serie A | giornata 19 | 5 attaccanti da schierare al fantacalcio

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 20 dicembre 2021) LaA ritorna subito in campo per l’ultimo appuntamento di questo 2021: con essa torniamo anche noi con la rubrica dedicata ale più in particolare con i 5daper la 19°di campionato. Prima di svelarvi i nomi dei nostri “eletti” vi ricordiamo che le prime squadre che scenderanno in campo saranno Udinese e Salernitana, domani alle 18:30. Ladi campionato si concluderà poi mercoledì, alle 20:45, con Empoli-Milan e Napoli-Spezia. Di particolare interesse sarà anche Inter-Torino che si giocherà sempre il 22 Dicembre alle 18:30. Dopo questa veloce premessa possiamo ora andare a rivelarvi l’identità dei 5consigliati per l’ormai prossimo turno di campionato.A, ...