(Di lunedì 20 dicembre 2021) Torna subito laA con lache chiude il girone d’andata: la capolistaospita il pericoloso Torino diQuesta settimana l’ultimo turno infrasettimanale diA prima della pausa natalizia: ladi campionato si apre martedì 21 dicembre, appuntamento alle 18:30 con Udinese-Salernitana e nuovamente alle 20:45 con Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. Si prosegue mercoledì 22 dicembre alle 16:30 con due appuntamenti in contemporanea: Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio, alle 18:30 sempre in contemporanea con Hellas Verona-Fiorentina,-Torino e Roma-Sampdoria. Alle 20:45 ultime partite del 2021 con Empoli-Milan e Napoli-Spezia. ATTIVA QUI DAZN PER GUARDARE TUTTO IL ...

Advertising

zazoomblog : Serie A diciannovesima giornata: Inter occhio al Toro di Juric - #Serie #diciannovesima #giornata: - sportface2016 : #SerieA, le statistiche e le curiosità della diciannovesima giornata - junews24com : Giudice Sportivo, Mazzarri perde un titolare: squalificato contro la Juve - - 100x100Napoli : Gli arbitri della diciannovesima giornata - sportface2016 : #SerieA 2021/2022, le designazioni arbitrali della diciannovesima giornata: Giacomelli per #RomaSampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Serie diciannovesima

... in diretta lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Via del Mare di Lecce , sarà una sfida valevole per lagiornata d'andata del campionato diC . Posticipo che ......hanno vinto l'ultimo confronto inA contro i gialloblù (20 aprile 2021 2 - 1 in questo stadio) e potrebbero ottenere due successi consecutivi in campionato per la prima volta dal 2014 (di ...Ultima giornata di andata e del 2021 per la Serie A, apre il diciannovesimo turno la partita Udinese-Salernitana martedì 21 dicembre alle 18,30: i bianconeri si sono aggiudicati entrambi i precedenti ...Nella diciannovesima e ultima giornata del girone d'andata, il Napoli di Luciano Spalletti ospita lo Spezia di Thiago Motta. Al Maradona gli azzurri vogliono proseguire la striscia positiva, ...