Serie A, 18^ giornata: le decisioni del Giudice Sportivo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Con la Serie A vicina alla conclusione del girone d'andata, come di consueto, vengono rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 18^ giornata. Gli squalificati in vista della 19^ saranno ben cinque, tre dei quali in seguito ad espulsione. In particolare nel match tra Hellas Verona e Fiorentina ci saranno due assenze importanti nei rispettivi reparti difensivi: Giangiacomo Magnani e Cristiano Biraghi. Il primo è stato espulso nella sconfitta di Torino, il secondo nel 2-2 della "viola" contro il Sassuolo. Nei gialloblù si segnala anche l'assenza di Federico Ceccherini, giunto alla quinta ammonizione stagionale e perciò squalificato per un turno. Ai tre calciatori succitati si aggiunge la più eccellente delle assenze nel prossimo turno, quella di Nicolò Barella. Anche il centrocampista ...

