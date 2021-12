Serena Rossi esce con la camicetta da notte indosso: diabolica come non mai – FOTO (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bella attrice partenopea si mostra sul web con un look da togliere il fiato. Serena Rossi è uno spettacolo per gli occhi e lascia senza parole i suoi tanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 20 dicembre 2021) La bella attrice partenopea si mostra sul web con un look da togliere il fiato.è uno spettacolo per gli occhi e lascia senza parole i suoi tanti… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

HONEVUS : @chapmns luisa ranieri e serena rossi immediatamente - LauraBini11 : #Diabolik ?? Grandissimo cast di interpreti italiani, tutti 'azzeccati' x i personaggi ???????????????????? (anche se forse a… - SerieTvserie : Che tempo che fa, Roberto Bolle annuncia Serena Rossi e Lillo a Danza con me - tvblogit : Che tempo che fa, Roberto Bolle annuncia Serena Rossi e Lillo a Danza con me - BattistiniCatia : @franca32554063 ??????????????????????????????????? ?? Buonasera mia carissima Fran?????? Grazie per questa foto di Guy che adoro… -