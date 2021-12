Selvaggia Lucarelli dopo la finale di Ballando ne ha per tutti: le velenose frecciate social (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale” inizia con queste parole il post di Selvaggia Lucarelli sui social, dopo la finale di Ballando con le stelle. Per la giornalista una edizione fatta di scontri, di polemiche ma anche di momenti che di certo resteranno nel suo bagaglio. Non solo, come fa notare la scrittrice, c’è stato qualcosa di molto positivo: l’affetto ricevuto dalla gente a casa. E infatti, prima di lanciare le sue frecciate velenose, scrive: “ E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel “ non detto” e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per tutti, mi ha capita meglio di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 20 dicembre 2021) “Non è stata un’edizione semplice, ma è stata un’edizione istruttiva sul piano umano e professionale” inizia con queste parole il post disuiladicon le stelle. Per la giornalista una edizione fatta di scontri, di polemiche ma anche di momenti che di certo resteranno nel suo bagaglio. Non solo, come fa notare la scrittrice, c’è stato qualcosa di molto positivo: l’affetto ricevuto dalla gente a casa. E infatti, prima di lanciare le sue, scrive: “ E sicuramente è stata l’edizione in cui ho avuto più affetto dal pubblico, che anche nel “ non detto” e nei miei passi indietro per non compromettere una situazione potenzialmente dannosa per, mi ha capita meglio di ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - zazoomblog : Selvaggia Lucarelli lancia una frecciatina a Morgan: “Non saper stare al mondo” - #Selvaggia #Lucarelli #lancia - Zampaglion : RT @sregolatore: Spiace per i patrioti, ma la persona che attualmente incarna meglio l'epos del popolo italiano è Selvaggia Lucarelli. Non… - infoitcultura : Chiara Ferragni stuzzica Selvaggia Lucarelli. Lei risponde e la distrugge: “Non giocare con i pizzini come - GiancarloChimie : RT @Martinetus: Ohibò, mi accorgo solo ora che Selvaggia Lucarelli mi ha bloccato: E non ho mai interagito con essa. -