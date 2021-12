Secondo il team di statistici del COVID-19 Early Treatment Fund, i dati relativi alle reazioni avverse segnalate al VAERS sono sottostimati di un fattore 41 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciò significa che solo negli Stati Uniti (utilizzando i dati solo per i territori degli Stati Uniti), il bilancio delle vittime effettivo potrebbe essere più vicino a 374.576 (compresi i decessi internazionali segnalati al VAERS porterebbero il bilancio delle vittime a 815.326), e questi sono decessi avvenuti in pochi giorni o settimane dopo l’iniezione. Come … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ciò significa che solo negli Stati Uniti (utilizzando isolo per i territori degli Stati Uniti), il bilancio delle vittime effettivo potrebbe essere più vicino a 374.576 (compresi i decessi internazionali segnalati alporterebbero il bilancio delle vittime a 815.326), e questidecessi avvenuti in pochi giorni o settimane dopo l’iniezione. Come … proviene da Database Italia.

Advertising

m00njellyfish : @KurakiKurenai Io devo assolutamente buildare il secondo team, tipo che XIAO MUORE SEMPRE e devo seriamente imparar… - KurakiKurenai : @m00njellyfish Da me è il contrario ?? il primo team con Hu Tao e gli altri stronzi fa sempre caos (dovrei seguire d… - Moccola62 : RT @RSIsport: ?????? Secondo quanto riportato dalla TSN, la televisione sportiva canadese, il Team Canada ha rinunciato a partecipare alla Cop… - Liliwhities : RT @IlContiAndrea: Il riscatto di The Voice of Italy 2014 (finì al secondo posto dietro Suor Cristina del team di J-Ax) - FirebeastsTeam : Secondo posto nella 2ª Divisione del Final Lap! ?????? Il prossimo anno gareggeremo in 1ª Divisione contro alcuni dei… -