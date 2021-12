Scuola: Gilda, nota ministero Istruzione crea solo conflitti (Di lunedì 20 dicembre 2021) "La nota del Miur che estende l'obbligo vaccinale al personale assente per malattia o altri motivi è illegittima e crea confusione. Le note ministeriali possono solo essere applicative delle leggi e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 dicembre 2021) "Ladel Miur che estende l'obbligo vaccinale al personale assente per malattia o altri motivi è illegittima econfusione. Le note ministeriali possonoessere applicative delle leggi e ...

