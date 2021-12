Scuola, fare la scelta giusta farebbe risparmiare 400 milioni di euro all'anno (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimo anno scolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200 milioni. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4... Leggi su repubblica (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tra due settimane partono le iscrizioni al prossimoscolastico. I bocciati annualmente costano alla collettività quasi un miliardo e 200. Se tutti seguissero il consiglio orientativo dei prof delle medie, questa cifra potrebbe ridursi di un terzo, ma quasi 4...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola fare Scuola: Flc Cgil, green pass per studenti è discriminatorio La scuola è un diritto di tutti. Si abbia il coraggio di fare le scelte vere e non si scarichi sulle ragazze e i ragazzi, le bambine e i bambini questa mancanza dello Stato". Così la segretaria ...

Giovani e lavoro: l'impresa deve saperli valorizzare perché altrimenti non ha futuro Taluni si sono dati da fare per ostacolarlo, temendo che l'esempio facesse scuola nella gestione delle loro aziende, con grande timore per i loro guadagni. Ricordiamo, nella scia di Olivetti, ...

Scuola, fare la scelta giusta farebbe risparmiare 400 milioni di euro all'anno La Repubblica Green pass per gli studenti, la Cgil: “Discriminatorio” "La Cgil sostiene la necessità dell'obbligo vaccinale, mentre rendere obbligatorio il Green pass agli studenti sia discriminatorio" ...

Variante Omicron, Bassetti: “Obbligo vaccinale per over 40” “Variante Omicron? Credo che sia arrivato il momento di parlare di obbligo vaccinale per gli over 40. E bisognerebbe riuscire a farlo in questo periodo in cui le scuole sono chiuse. Si potrebbero util ...

