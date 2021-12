Scream | in arrivo il fan event | David Arquette protagonista di un Q&A virtuale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Uno speciale fanper il pubblico americano dedicato acon l'intervento della star, in attesa dell'uscita nei cinema italiani prevista per il 13 gennaio. Il nuovosarà al centro di uno speciale fanche si terrà a gennaio e prevede un live streaming di domande e risposte con la star. Il pubblico freme per l'del nuovo, quinto capitolo della popolare saga horror slasher inaugurata nel 1996. Il film vedrà ancora una volta il ritorno del serial killer Ghostface e della famosa maschera, insieme a personaggi del franchise dicome Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale Weathers (Courtney Cox) e Dewey Riley ...

La maschera di Ghostface risente degli effetti della tecnologia 4DX nel nuovo poster di Scream. Il 20 dicembre del 1996 arrivava nelle sale cinematografiche "Scream" primo capitolo di una saga horror che nel 2022 vedrà uscire il quinto episodio. Diretto da Wes Craven su sceneggiatura di Kevin Williamson.