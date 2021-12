Scream: 25 anni dopo rimane l’ultima grande icona del cinema horror (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono passati 25 anni dall'uscita del primo capitolo della saga di Scream, il film di Wes Craven che ha forgiato nell'immaginario collettivo Ghostface, l'ultima grande icona del cinema horror. Lo squillo di un telefono. Tanto è bastato a Wes Craven per spaventare il pubblico di tutto il mondo 25 anni fa. Un quarto di secolo dopo Scream continua a dimostrarsi uno dei film horror più celebri, famosi e riconoscibili, un successo che ritorna in auge grazie a un quinto capitolo di prossima uscita. Merito di un'idea semplice e geniale, merito di una sceneggiatura che metteva in mostra le regole del genere, denunciava i trucchi del mestiere ancora prima della rivoluzione post-moderna e riusciva a trovare un efficace equilibrio ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sono passati 25dall'uscita del primo capitolo della saga di, il film di Wes Craven che ha forgiato nell'immaginario collettivo Ghostface, l'ultimadel. Lo squillo di un telefono. Tanto è bastato a Wes Craven per spaventare il pubblico di tutto il mondo 25fa. Un quarto di secolocontinua a dimostrarsi uno dei filmpiù celebri, famosi e riconoscibili, un successo che ritorna in auge grazie a un quinto capitolo di prossima uscita. Merito di un'idea semplice e geniale, merito di una sceneggiatura che metteva in mostra le regole del genere, denunciava i trucchi del mestiere ancora prima della rivoluzione post-moderna e riusciva a trovare un efficace equilibrio ...

Venticinque anni fa usciva "Scream": 10 curiosità sul film che ha rivoluzionato l'horror Leggi Anche Dopo 25 anni la saga di 'Scream' torna a nuova vita con gli storici protagonisti Una saga concepita sin dall'inizio come una trilogia, a cui si sono aggiunti prima un quarto e ora un ...

Scream 5: anche questo capitolo sarà vietato ai minori di 17 anni!

