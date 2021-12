Scontro Signorini-Bruganelli Sonia lascia lo studio del GF Vip

(Di martedì 21 dicembre 2021)- GFVIP Scintille tra Alfonsoe l’opinionista. Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha infattito lodel reality show in seguito ad un alterco con il conduttore, che l’ha zittita nel bel mezzo di un suo intervento su Alex Belli e Soleil Sorge. Tutto ha preso il via quando Alfonso ha dato la parola asu un blocco dedicato ad Alex e Soleil. L’opinionista, da sempre pro Sorge, ha attaccato Belli, insinuando che si fosse messo d’accordo con la compagna Delia Duran per portare avanti un teatrino. “Io ho sempre sostenuto che Soleil ci tenesse moltissimo al rapporto con Alex e pensavo che anche Alex ci tenesse al rapporto con Soleil. (…) Io ...

Non mancheranno comunque i momenti dicon le discussioni avvenute in questi giorni tra ... Alfonso, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono pronti ad augurare buone feste a tutto il ...Io devo fare anche il mio lavoro e vorrei farlo con la serenità che magari mi è anche dovuta', ha sottolineato. 'Vengo sempre bersagliato' , si è giustificato l'attore, prima che tornasse ...Alex Belli finisce quasi in rissa con Aldo Montano, che si blocca per rispetto ad Alfonso Signorini: “Sono a casa tua, toglimi sto soggetto davanti” ...Nervi tesi al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini, a un certo punto della puntata in onda lunedì 20 dicembre, ha perso la brocca ed ha zittito la sua opinionista, Sonia Bruganelli, mentre era inten ...