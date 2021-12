Scontro Signorini-Bruganelli. Sonia lascia lo studio del GF Vip (Di martedì 21 dicembre 2021) Sonia Bruganelli - GFVIP Scintille tra Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli. Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha infatti lasciato lo studio del reality show in seguito ad un alterco con il conduttore, che l’ha zittita nel bel mezzo di un suo intervento su Alex Belli e Soleil Sorge. Tutto ha preso il via quando Alfonso ha dato la parola a Sonia su un blocco dedicato ad Alex e Soleil. L’opinionista, da sempre pro Sorge, ha attaccato Belli, insinuando che si fosse messo d’accordo con la compagna Delia Duran per portare avanti un teatrino. “Io ho sempre sostenuto che Soleil ci tenesse moltissimo al rapporto con Alex e pensavo che anche Alex ci tenesse al rapporto con Soleil. (…) Io ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 dicembre 2021)- GFVIP Scintille tra Alfonsoe l’opinionista. Nel corso della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis ha infattito lodel reality show in seguito ad un alterco con il conduttore, che l’ha zittita nel bel mezzo di un suo intervento su Alex Belli e Soleil Sorge. Tutto ha preso il via quando Alfonso ha dato la parola asu un blocco dedicato ad Alex e Soleil. L’opinionista, da sempre pro Sorge, ha attaccato Belli, insinuando che si fosse messo d’accordo con la compagna Delia Duran per portare avanti un teatrino. “Io ho sempre sostenuto che Soleil ci tenesse moltissimo al rapporto con Alex e pensavo che anche Alex ci tenesse al rapporto con Soleil. (…) Io ...

