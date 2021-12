Sconfitta a tavolino per il Tottenham | Conte fuori dalla Conference League

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Il calendario è troppo fitto e non lascia spazio per il recupero, così la Uefa ha annunciato che partita- Rennes diche non si è disputata a inizio dicembre per il ...

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'UEFA opta per la sconfitta a tavolino contro il Rennes: Tottenham ufficialmente eliminato dalla Co… - CalcioWeb : Il #Tottenham è fuori dalla #ConferenceLeague: ufficiale la sconfitta a tavolino contro il Rennes - Maria33759436 : Conference League, ufficiale: eliminato il Tottenham di Antonio Conte La Uefa ha annunciato la sconfitta a tavolino… - CronacheTweet : La Uefa ha sancito la sconfitta a tavolino per il match rinviato con il Rennes a causa dei numerosi contagi dovuti… - zazoomblog : Ufficiale Uefa conferma sconfitta a tavolino col Rennes: Tottenham eliminato dalla Conference League - #Ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconfitta tavolino

La Gazzetta dello Sport

ROMA - Ora è ufficiale, il Tottenham di Conte è fuori dalla Conference League . Lo ha confermato con un comunicato la Uefa, assegnando agli Spurs la3 - 0 acontro il Rennes, a causa dell'impossibilità di disputare la partita. Il match era slittato a causa di diversi casi Covid registrati tra i giocatori del Tottenham e la data ......Uefa ha annunciato che partita Tottenham - Rennes di Conference League che non si è disputata a inizio dicembre per il focolaio Covid scoppiato nel club londinese è stata dichiarata persa a...Concesso il 3-0 a tavolino ai bretoni, che chiudono primi nel loro girone di Conference League. Vitesse ai playoff ...La Uefa ha annunciato la sconfitta a tavolino per 0-3 degli Spurs contro il Rennes nel match non giocato a causa dei tanti positivi in rosa ...