Sci, Sofia Goggia inarrestabile: quinta vittoria e raggiunge la Compagnoni (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultimo successo della Bergamasca Sofia Goggia si sta godendo il suo momento. Dopo i successi di quest’estate tocca agli sport invernali farci sognare. L’azzurra, che insieme a Michela Moioli sarà portabandiera all’Olimpiade di Pechino, nel weekend ha centrato altre due sensazionali vittorie. Prima, sabato 18, si è affermata nella discesa (sua specialità preferita) in Val d’Isere, poi sempre sulle nevi francesi si è piazzata davanti a tutti in SuperG, consolidando il suo primato. Per Sofia Goggia si tratta della quinta vittoria stagionale, la sedicesima vittoria in carriera quinta in supergigante. Grazie a questa affermazione raggiunge Deborah Compagnoni a quota 16 vittorie in Coppa del Mondo a solo una dalla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021) L’ultimo successo della Bergamascasi sta godendo il suo momento. Dopo i successi di quest’estate tocca agli sport invernali farci sognare. L’azzurra, che insieme a Michela Moioli sarà portabandiera all’Olimpiade di Pechino, nel weekend ha centrato altre due sensazionali vittorie. Prima, sabato 18, si è affermata nella discesa (sua specialità preferita) in Val d’Isere, poi sempre sulle nevi francesi si è piazzata davanti a tutti in SuperG, consolidando il suo primato. Persi tratta dellastagionale, la sedicesimain carrierain supergigante. Grazie a questa affermazioneDeboraha quota 16 vittorie in Coppa del Mondo a solo una dalla ...

Advertising

Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - SchneiderGigio : RT @neveitalia: Sofia Goggia: 'Sono nel momento migliore della carriera' - Val d'Isère - Coppa del Mondo Sci Alpino - mountainblogit : Coppa del Mondo di Sci alpino: doppietta di Sofia Goggia in Val d’Isere (FRA) - Ilaria335 : RT @Eurosport_IT: GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigliosa El… -