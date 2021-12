Sci, Gigante Val Badia: De Aliprandini chiude secondo. Primo Odermatt (Di lunedì 20 dicembre 2021) Val Badia, 20 dicembre 2021 - Luca De Aliprandini conquista il secondo posto in Val Badia nello slalom Gigante maschile , che vale un podio che mancava all'Italia dal 2016. Lo sciatore azzurro è si è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Val, 20 dicembre 2021 - Luca Deconquista ilposto in Valnello slalommaschile , che vale un podio che mancava all'Italia dal 2016. Lo sciatore azzurro è si è ...

Advertising

Radio1Rai : ??#Sci Coppa del mondo #LucaDeAliprandini secondo nel gigante 2 di Alta Badia. Per la squadra italiana uomini primo… - SMSNEWSOFFICIAL : SCI ALPINO: Luca De Aliprandini ha conquistato un ottimo secondo posto nel gigante maschile di Coppa del mondo sull… - laregione : Odermatt stratosferico, sulla Gran Risa non ve n’è per nessuno - SkySport : Gigante Alta Badia, De Aliprandini 2° dopo Odermatt nella prova di Coppa del mondo di sci #SkySport - RSIsport : ?????? Marco Odermatt non si ferma più: terzo successo in gigante in questa stagione per l'elvetico, che vince in Alta… -