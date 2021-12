**Sci: CdM, De Aliprandini 2° nel gigante della Val Badia, vince Odermatt (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Villa, 20 dic. - (Adnkronos) - Marco Odermatt vince il secondo gigante della Val Badia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero si impone con il tempo di 2'26"07 davanti all'azzurro Luca De Aliprandini (2'27"08), al primo podio in Coppa del Mondo e al tedesco Alexander Schmid (2'27"16). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Villa, 20 dic. - (Adnkronos) - Marcoil secondoVal, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero si impone con il tempo di 2'26"07 davanti all'azzurro Luca De(2'27"08), al primo podio in Coppa del Mondo e al tedesco Alexander Schmid (2'27"16).

