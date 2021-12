Sci | CdM | De Aliprandini 2° nel gigante della Val Badia | vince Odermatt 2

Advertising

Marco Odermatt vince il secondo gigante della Val Badia, valido per la Coppa del Mondo dialpino. Lo svizzero si impone con il tempo di 2'26 07 davanti all'azzurro Luca De Aliprandini (2'27 08), al primo podio in Coppa del Mondo e al tedesco Alexander Schmid (2'27 16).Bassino, Brignone e Goggia tra le italiane per le porte larghe francesi ROMA - Dopo tre fine settimana dedicati alla velocità, la Coppa del Mondo femminile torna a disputare gare tecniche sulla pista ...Oltre a De Aliprandini altri tre italiani conquistano punti: Filippo Della Vite (2'28"81) 20°, Giovanni Borsotti (2'29"07), 22° e Simon Maurberger (2'29"40) 25° ...Diretta gigante Alta Badia oggi 20 dicembre: Marco Odermatt ha vinto la gara di Coppa del Mondo di sci, Luca De Aliprandini è secondo e terzo Schmid.