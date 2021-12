Sci alpino, Robinson e Liensberger positive al Covid: niente Courchevel (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nuovi casi di positività nello sci alpino: il Covid-19 colpisce anche Alice Robinson e Katharina Liensberger. “Alcuni di voi avranno notato che non ho disputato il supergigante della Val d’Isere. Sfortunatamente, sono risultata positiva al Covid-19 la scorsa settimana mentre mi allenavo in Italia e da allora sono rimasta in isolamento” ha scritto in un post su Instagram la 23enne neozelandese. Robinson, ottava al mondo in gigante e vincitrice in carriera in tre gare tra i pali larghi in Coppa del Mondo, non è riuscita a raggiungere la Val d’Isere per gareggiare domenica scorsa. La neozelandese rimarrà fuori con ogni probabilità anche nei due giganti di Courchevel, in programma martedì e mercoledì. Ma non sarà l’unica: anche Katharina Liensberger è ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nuovi casi di positività nello sci: il-19 colpisce anche Alicee Katharina. “Alcuni di voi avranno notato che non ho disputato il supergigante della Val d’Isere. Sfortunatamente, sono risultata positiva al-19 la scorsa settimana mentre mi allenavo in Italia e da allora sono rimasta in isolamento” ha scritto in un post su Instagram la 23enne neozelandese., ottava al mondo in gigante e vincitrice in carriera in tre gare tra i pali larghi in Coppa del Mondo, non è riuscita a raggiungere la Val d’Isere per gareggiare domenica scorsa. La neozelandese rimarrà fuori con ogni probabilità anche nei due giganti di, in programma martedì e mercoledì. Ma non sarà l’unica: anche Katharinaè ...

