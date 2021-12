Sci alpino, risultati e classifica gigante Alta Badia 2021: Odermatt domina, De Aliprandini secondo (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marco Odermatt vince il secondo slalom gigante dell’Alta Badia, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino maschile e svoltosi lunedì 20 dicembre. Imprendibile lo svizzero, che non commette errori e ferma il cronometro sul tempo complessivo di 2’26?07, staccando di oltre un secondo la concorrenza. L’Italia festeggia il primo podio in Coppa del Mondo di Luca De Aliprandini, che chiude al secondo posto staccato di 1?01. Terza posizione per il tedesco Alexander Schmid, che paga 1?09 dal vincitore. Di seguito l’ordine di arrivo della gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA I CONVOCATI AZZURRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 ORDINE DI ARRIVO secondo ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcovince ilslalomdell’, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di scimaschile e svoltosi lunedì 20 dicembre. Imprendibile lo svizzero, che non commette errori e ferma il cronometro sul tempo complessivo di 2’26?07, staccando di oltre unla concorrenza. L’Italia festeggia il primo podio in Coppa del Mondo di Luca De, che chiude alposto staccato di 1?01. Terza posizione per il tedesco Alexander Schmid, che paga 1?09 dal vincitore. Di seguito l’ordine di arrivo della gara. RIVIVI IL LIVE DELLA GARA I CONVOCATI AZZURRI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA TAPPA PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 ORDINE DI ARRIVO...

