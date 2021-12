Sci alpino | prima manche gigante lunedì Alta Badia 2021 | Odermatt comanda davanti a De Aliprandini

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcoladello slalommaschile dell’di20 dicembre, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Lo svizzero, sceso con il pettorale 2, fa segnare il miglior tempo in 1’11?83, precedendo di 18 centesimi l’azzurro Luca De. Terza piazza per il tedesco Alexander Schmid, che precede Brennsteiner e Kristoffersen, che rimangono a meno di un secondo di distacco. Si tratta infatti di unamolto selettiva, con tanti protagonisti che faticano a trovare la giusta chiave di lettura. Di seguito la top-10 e le posizioni degli azzurri in gara. SEGUI IL LIVE DELLA GARA RISULTATI...