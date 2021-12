Sci alpino, pagelle gigante Alta Badia: Odermatt inarrivabile, Luca De Aliprandini finalmente sul podio! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marco Odermatt stravince il secondo gigante dell’Alta Badia rifilando più di un secondo alla concorrenza. Luca de Aliprandini conquista il primo podio in Coppa del Mondo e riscatta un avvio di stagione avaro di soddisfazioni per l’Italia, terzo Alexander Schmid che frega a Henrik Kristoffersen l’ultimo gradino disponibile. LE pagelle DEL gigante DI OGGI Alexis Pinturault, voto 4: dopo il quindicesimo posto di ieri e l’opaca prestazione odierna il francese dice addio alle ambizioni di classifica generale. Una delusione vederlo lottare per le posizioni di rincalzo, se non ritrova fiducia la rassegna olimpica rischia di essere tutta in salita per lui. Manuel Feller, voto 7,5: l’austriaco è un cannibale delle seconde manche. Bissa il grande recupero di 24 ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Marcostravince il secondodell’rifilando più di un secondo alla concorrenza.deconquista il primo podio in Coppa del Mondo e riscatta un avvio di stagione avaro di soddisfazioni per l’Italia, terzo Alexander Schmid che frega a Henrik Kristoffersen l’ultimo gradino disponibile. LEDELDI OGGI Alexis Pinturault, voto 4: dopo il quindicesimo posto di ieri e l’opaca prestazione odierna il francese dice addio alle ambizioni di classifica generale. Una delusione vederlo lottare per le posizioni di rincalzo, se non ritrova fiducia la rassegna olimpica rischia di essere tutta in salita per lui. Manuel Feller, voto 7,5: l’austriaco è un cannibale delle seconde manche. Bissa il grande recupero di 24 ...

