Sci alpino oggi, Gigante Alta Badia: orari, programma, tv, streaming, pettorali di partenza 20 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 prosegue senza soluzioni di continuità e, di conseguenza, arriva un’altra gara sulle nevi italiane. Dopo le due gare veloci della Val Gardena, e il primo Gigante dell’Alta Badia disputato ieri, oggi sarà la volta della seconda prova tra le porte larghe. La celebre e durissima “Gran Risa” sarà nuovamente il palcoscenico ideale per una nuova gara spettacolare e assolutamente da non perdere. Per quanto visto ieri, l’equilibrio sembra regnare sovrano nel Gigante, con Henrik Kristoffersen che cercherà di confermarsi immediatamente dopo il successo di ieri che, nelle sue idee, gli permetterà di gettarsi alle spalle tante settimane di difficoltà. Alexis Pinturault cercherà di rifarsi dopo il 15° posto di ieri, mentre Marco Odermatt vuole un altro ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci2021-2022 prosegue senza soluzioni di continuità e, di conseguenza, arriva un’altra gara sulle nevi italiane. Dopo le due gare veloci della Val Gardena, e il primodell’disputato ieri,sarà la volta della seconda prova tra le porte larghe. La celebre e durissima “Gran Risa” sarà nuovamente il palcoscenico ideale per una nuova gara spettacolare e assolutamente da non perdere. Per quanto visto ieri, l’equilibrio sembra regnare sovrano nel, con Henrik Kristoffersen che cercherà di confermarsi immediatamente dopo il successo di ieri che, nelle sue idee, gli permetterà di gettarsi alle spalle tante settimane di difficoltà. Alexis Pinturault cercherà di rifarsi dopo il 15° posto di ieri, mentre Marco Odermatt vuole un altro ...

