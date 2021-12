Sci alpino, Luca De Aliprandini riporta l’Italia sul podio in gigante in Coppa del Mondo dopo 5 anni. Ultima vittoria nel 2012… (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luca De Aliprandini ha riportato l’Italia sul podio in un gigante di Coppa del Mondo. L’azzurro è stato bravissimo in Alta Badia, conquistando un eccellente secondo posto sulla mitica pista Gran Risa. Si tratta di un risultato di rilievo per il 31enne, che non era mai stato tra i primi tre nel massimo circuito internazionale itinerante e che oggi ha ribadito di essere entrato in una nuova dimensione dopo la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Cortina lo scorso inverno. Il Bel Paese non faceva festa in questa disciplina da addirittura cinque anni: l’Ultima gioia arrivò proprio in Alta Badia, il 18 dicembre 2016, per mano di Florian Eisath (terzo). Per ritrovare una vittoria ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)Dehatosulin undidel. L’azzurro è stato bravissimo in Alta Badia, conquistando un eccellente secondo posto sulla mitica pista Gran Risa. Si tratta di un risultato di rilievo per il 31enne, che non era mai stato tra i primi tre nel massimo circuito internazionale itinerante e che oggi ha ribadito di essere entrato in una nuova dimensionela medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Cortina lo scorso inverno. Il Bel Paese non faceva festa in questa disciplina da addirittura cinque: l’gioia arrivò proprio in Alta Badia, il 18 dicembre 2016, per mano di Florian Eisath (terzo). Per ritrovare una...

