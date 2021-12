Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Ho amministrato con la testa. Il podio non è una svolta, ma una conferma” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luca De Aliprandini ha conquistato il secondo posto nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si tratta del primo podio in carriera per l’azzurro, capace di brillare sulla mitica pista Gran Risa: dopo il quinto posto di ieri sulle nevi dolomitiche e la quarta piazza della scorsa settimana in Val d’Isere. Un risultato di elevato spessore per il 31enne, ormai entrato in una nuova dimensione e sempre più convinto dei propri mezzi. L’Italia non conquistava un podio in gigante da addirittura cinque anni e si tratta della prima top-3 di questa stagione per quanto riguarda il settore maschile. Il nostro poratcolori ha completamente svoltato dopo la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo lo scorso inverno, ormai è ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021)Deha conquistato il secondo posto nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Si tratta del primoin carriera per l’azzurro, capace di brillare sulla mitica pista Gran Risa: dopo il quinto posto di ieri sulle nevi dolomitiche e la quarta piazza della scorsa settimana in Val d’Isere. Un risultato di elevato spessore per il 31enne, ormai entrato in una nuova dimensione e sempre più convinto dei propri mezzi. L’Italia non conquistava unin gigante da addirittura cinque anni e si tratta della prima top-3 di questa stagione per quanto riguarda il settore maschile. Il nostro poratcolori ha completamenteto dopo la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo lo scorso inverno, ormai è ...

