Sci alpino | Luca De Aliprandini fa sognare | è secondo dietro Odermatt nella prima manche in Alta Badia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sciè rimasta inper ilgigante sulla Gran Risa.estremamente positiva perDe, capace di sfruttare al meglio il pettorale 1: l’azzurro insegue a soli +0”18 lo svizzero Marco, leader della generale e della classifica di specialità. Alle loro spalle il tedesco Alexander Schmid, distante +0”86. Rispetto a ieri i distacchi sono più dilatati a causa della maggiore aggressività della neve. Depuò amministrare un margine notevole in ottica podio considerando che l’austriaco Stefan Brennsteiner, quarto in classifica, paga +0”93 dal leader. Completano la top-10 il vincitore di ieri Henrik Kristoffersen (+0”99), lo sloveno Zan ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - MinisteroDifesa : #19dicembre Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno s… - Stupormundi66 : RT @DaniSbrollini: Grandissima Sofia Goggia che ha vinto ieri con un tempo record di 1'19''23 andando ad agganciare così la leggenda Debora… - lavocedialba : Sci alpino: Carlotta Saracco decima a Plan de Corones -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

Restano memorabili le sue telecronache dellofemminile e maschile, anche attraverso il racconto dei primi passi della valanga azzurra e della valanga fino all'epopea di Alberto Tomba, dai ...E le azzurre? Le premesse per una due giorni ricca di ambizioni non mancano. L'Italia ha fatto incetta di podi nella località francese, nonostante i due trionfi siano arrivati in tempi recentissimi. ...I risultati della prima manche del gigante di lunedì dell'Alta Badia 2021 di sci alpino maschile: Odermatt comanda davanti a De Aliprandini.ALTA BADIA - Il leader della classifica generale stampa il tempo migliore nella prima manche del secondo gigante sulla Gran Risa, ma l'azzurro lo segue a soli 1 ...