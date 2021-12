Sci alpino, le convocate dell’Italia per i giganti di Courchevel. Spiccano Goggia, Brignone e Bassino (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino femminile tornerà in scena tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre con due giganti a Courchevel (Francia). Si tratta della seconda e terza prova stagionale in questa specialità, a due mesi di distanza dall’apertura di Soelden (23 ottobre). L’Italia cercherà di essere grande protagonista in questa doppia uscita sulle nevi transalpine, dopo il doppio successo di Sofia Goggia nelle due gare veloci a Val d’Isere. Ben otto azzurre saranno in gara. Sofia Goggia si presenta da leader della classifica generale, forte di cinque successi stagionali (tre in discesa libera, due in superG): la bergamasca cercherà di portare a casa punti importanti in una specialità non di punta per lei, in modo da contenere la statunitense Mikaela Shiffrin. Marta Bassino ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Coppa del Mondo 2021-2022 di scifemminile tornerà in scena tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre con due(Francia). Si tratta della seconda e terza prova stagionale in questa specialità, a due mesi di distanza dall’apertura di Soelden (23 ottobre). L’Italia cercherà di essere grande protagonista in questa doppia uscita sulle nevi transalpine, dopo il doppio successo di Sofianelle due gare veloci a Val d’Isere. Ben otto azzurre saranno in gara. Sofiasi presenta da leader della classifica generale, forte di cinque successi stagionali (tre in discesa libera, due in superG): la bergamasca cercherà di portare a casa punti importanti in una specialità non di punta per lei, in modo da contenere la statunitense Mikaela Shiffrin. Marta...

