Sci alpino | Katharina Liensberger positiva al Covid-19 dopo Gut e Robinson | salta i giganti di Courchevel

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 dicembre 2021)è risultataal-19 in seguito a un test effettuato lo scorso venerdì. A riportarlo è il canale televisivo austriaco ORF. La 24enne sciatrice austriaca, in questo avvio di stagione quarta nel gigante d’apertura a Soelden e nello slalom di Killington, si trova in isolamento e non potrà disputare i duein programma nei prossimi due giorni a(Francia). Si tratta di una notizia di rilievo perché stiamo parlando della Campionessa del Mondo di slalom e parallelo, che deve rinunciare ad almeno due appuntamenti importanti di Coppa del Mondo (è la detentrice della Sfera di Cristallo di slalom). Anche Christian Mitter, capo allenatore dell’Austria, sarebbe risultato positivo al-19 mentre si trovava in Val d’Isere, dove ...