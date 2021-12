Sci alpino, gigante femminile Courchevel 2021: start list, pettorali e italiane in gara martedì 21 dicembre (Di lunedì 20 dicembre 2021) La start list del gigante femminile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Courchevel, in Francia. I pettorali di partenza, le azzurre in gara e gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 10:30 di martedì 21 dicembre. L’Italia si presenterà al via con 8 atlete. Con il pettorale 3 Federica Brignone, con il 6 Marta Bassino, con il 15 Sofia Goggia, con il 17 Elena Curtoni. Poi con i pettorali alti Karoline Pichler con il 40, Roberta Melesi con il 43, Vivien Insam con il 56 e Ilaria Ghisalberti con il 59. Assenti causa covid, tre delle principali protagoniste della disciplina: la svizzera Lara Gut-Behrami, la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Katharina Liensberger. Appuntamento con la ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ladeldella tappa di Coppa del Mondo di sci, in Francia. Idi partenza, le azzurre ine gli orari di riferimento. Appuntamento alle ore 10:30 di21. L’Italia si presenterà al via con 8 atlete. Con il pettorale 3 Federica Brignone, con il 6 Marta Bassino, con il 15 Sofia Goggia, con il 17 Elena Curtoni. Poi con ialti Karoline Pichler con il 40, Roberta Melesi con il 43, Vivien Insam con il 56 e Ilaria Ghisalberti con il 59. Assenti causa covid, tre delle principali protagoniste della disciplina: la svizzera Lara Gut-Behrami, la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Katharina Liensberger. Appuntamento con la ...

