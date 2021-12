Sci alpino, finalmente Luca De Aliprandini! Splendido 2° nel gigante dell’Alta Badia dominato da Marco Odermatt (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella giornata di Marco Odermatt, vincitore del secondo gigante in Alta Badia, fa festa anche l’Italia con il primo podio della carriera in Coppa del Mondo di Luca De Aliprandini. Lo svizzero oggi ha dimostrato di essere il più forte di tutti, dominando sulla Gran Risa ed infliggendo distacchi oltre il secondo a tutti gli avversari, ma c’è da ammirare anche la prestazione del nativo di Cles, che finalmente si sblocca e riesce a salire sul podio. La gara ha avuto un solo padrone ed è quel Marco Odermatt, che sta dominando non solo in gigante, ma anche l’intera Coppa del Mondo, con la sfera di cristallo che è quasi già stata impacchetta e spedita a casa dello svizzero. Nella prima manche solo De Aliprandini era riuscito a stargli vicino ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nella giornata di, vincitore del secondoin Alta, fa festa anche l’Italia con il primo podio della carriera in Coppa del Mondo diDe Aliprandini. Lo svizzero oggi ha dimostrato di essere il più forte di tutti, dominando sulla Gran Risa ed infliggendo distacchi oltre il secondo a tutti gli avversari, ma c’è da ammirare anche la prestazione del nativo di Cles, chesi sblocca e riesce a salire sul podio. La gara ha avuto un solo padrone ed è quel, che sta dominando non solo in, ma anche l’intera Coppa del Mondo, con la sfera di cristallo che è quasi già stata impacchetta e spedita a casa dello svizzero. Nella prima manche solo De Aliprandini era riuscito a stargli vicino ...

