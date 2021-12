Sci alpino, De Aliprandini: “Il podio è il premio alla mia costanza” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole di Luca De Aliprandini, secondo classificato nel gigante maschile nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino sulle nevi italiane dell’Alta Badia: “Oggi nella prima manche ero andato molto forte, mentre nella seconda ho cercato di usare più la testa per mantenere il vantaggio sul terzo. All’inizio sono stato prudente, cercando di non commettere errori. Più che una svolta è un premio alla mia costanza, che è la chiave per partire a cercare i podi e le vittorie. È bellissimo essere sul podio oggi in Alta Badia: lo dedico a me stesso, ai miei allenatori e alla mia ragazza, che quest’estate è stata un po’ dura per lei e le darà sicuramente un po’ di energia”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 dicembre 2021) Le parole di Luca De, secondo classificato nel gigante maschile nella tappa di Coppa del Mondo di scisulle nevi italiane dell’Alta Badia: “Oggi nella prima manche ero andato molto forte, mentre nella seconda ho cercato di usare più la testa per mantenere il vantaggio sul terzo. All’inizio sono stato prudente, cercando di non commettere errori. Più che una svolta è unmia, che è la chiave per partire a cercare i podi e le vittorie. È bellissimo essere suloggi in Alta Badia: lo dedico a me stesso, ai miei allenatori emia ragazza, che quest’estate è stata un po’ dura per lei e le darà sicuramente un po’ di energia”. SportFace.

