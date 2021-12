Sci alpino, a che ora gareggia Sofia Goggia nel gigante di Courchevel. Tre assenze pesanti, programma e canale tv (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre andrà in scena il gigante femminile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sulle nevi francesi si disputerà la seconda gara stagione in questa specialità dopo l’apertura di Soelden, ormai datata di due mesi (23 ottobre), e la cancellazione di Killington (che verrà recuperato mercoledì in terra transalpina). La prima manche è in programma alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30. Sofia Goggia si presenta all’appuntamento da leader della classifica generale di Coppa del Mondo. La bergamasca ha conquistato cinque successi stagionali nella velocità (tre in discesa libera, due in superG) e punta a strappare punti importanti in questa specialità che non è sicuramente il suo cavallo di battaglia. L’azzurra ne ha bisogno per cercare di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 dicembre 2021) Martedì 21 dicembre andrà in scena ilfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. Sulle nevi francesi si disputerà la seconda gara stagione in questa specialità dopo l’apertura di Soelden, ormai datata di due mesi (23 ottobre), e la cancellazione di Killington (che verrà recuperato mercoledì in terra transalpina). La prima manche è inalle ore 10.00, la seconda alle ore 13.30.si presenta all’appuntamento da leader della classifica generale di Coppa del Mondo. La bergamasca ha conquistato cinque successi stagionali nella velocità (tre in discesa libera, due in superG) e punta a strappare punti importanti in questa specialità che non è sicuramente il suo cavallo di battaglia. L’azzurra ne ha bisogno per cercare di ...

