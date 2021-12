Scholz a Roma | Italia sui vaccini stimolo per andare avanti

Advertising

repubblica : Germania, Scholz in visita a Roma: 'I nostri due Paesi parleranno una sola voce' [di Tonia Mastrobuoni] - Palazzo_Chigi : Draghi: La visita a Roma del cancelliere @OlafScholz conferma la profondità del legame tra i due Paesi ???? e ????. È n… - MediasetTgcom24 : Draghi a Scholz: 'Profondi legami tra Roma e Berlino, ora accelerare su Ue' #draghi - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Germania, Scholz in visita a Roma: 'I nostri due Paesi parleranno una sola voce' [di Tonia Mastrobuoni] - andreaalbert_eu : RT @EURACTIVItalia: Nel loro incontro di oggi, il presidente del Consiglio #MarioDraghi e il cancelliere tedesco #OlafScholz hanno parlato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scholz Roma

Non è stata solo la cortesia a indurre Olafa mettere in agenda l'incontro di oggi acon Mario Draghi subito dopo le visite di presentazione a Parigi e Varsavia, oltre che a Bruxelles. Il neo - cancelliere ha un interesse ...È certamente significativo che, tra i suoi primi viaggi internazionali, il Cancelliere tedescoabbia deciso di venire aper incontrare il primo ministro Draghi. Una visita che arriva a ...Il neo cancelliere tedesco ricevuto a Palazzo Chigi da Draghi. “Presto in Germania nuove restrizioni per contenere il Covid” ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato il cancelliere tedesco, Olaf Scholz: «accelerare integrazione europea» ...