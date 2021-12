Sassuolo vs Bologna | sfida per l' Europa

Leggi su footdata

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Ilha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A contro il(1N), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti sette (2N, 5P). Ilè andato a segno in tutte le ultime 11 gare di Serie A contro il: si tratta della serie in corso più lunga dei rossoblù contro una singola avversaria nella competizione. Ilha chiuso in parità ben sei degli ultimi nove Derby emiliano-romagnoli in Serie A, giocati al MAPEI Stadium (2V, 1P), tra i quali i due più recenti (1-1, lo scorso gennaio, contro il Parma, e 1-1, a febbraio, contro il). Ilchiuderà il 2021 con il suo storico record di punti in un singolo anno solare in Serie A: 60, frutto di 16 successi, 12 pareggi e 14 sconfitte finora. Il ...